❌ Stimmt nicht: Mit Vitamin-C kann man eine Erkältung verhindern

Einige Menschen greifen täglich zu Vitamin-C-Präparaten, um sich damit vor Erkältungen zu schützen. Eine Meta-Studie belegt jedoch, dass die längerfristige Einnahme von Vitamin C (Ascorbinsäure) eine Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung nicht verhindern kann. Zwar ist eine gute Versorgung mit Vitamin C für ein funktionierendes Immunsystem wichtig. Die empfohlene, notwendige Zufuhr ist hierzulande aber leicht über die Ernährung realisierbar. Da der Körper Vitamin C nicht speichern kann, landet ein Überschuss innerhalb weniger Stunden mit dem Urin in der Toilette. Die regelmäßige Nahrungsergänzung mit Vitamin C kann allerdings die Dauer von Erkältungssymptomen geringfügig um etwa 10 Prozent verkürzen und auch die Symptome selbst können dadurch etwas gelindert werden. Bei einer Einnahme von Vitamin C erst zu Beginn einer Erkältung verändert sich die Erkrankungsdauer nicht.