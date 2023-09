Alternative Behandlung Hohe Mengen Vitamin D könnten bei Autoimmunerkrankungen helfen

Patienten, die an einer Autoimmunerkrankung – wie zum Beispiel Multipler Sklerose – leiden, brauchen aufwendige Therapien. Ein neuer Therapieansatz ist das sogenannte Coimbraprotokoll. Allerdings gibt es derzeit erst 19 Ärzte in Deutschland, die eine Hochdosistherapie nach diesem Vorbild anbieten. Die Therapie ist benannt nach dem Erfinder, dem brasilianischen Arzt Dr. Cicero G. Coimbra. Dabei werden unter strenger Kontrolle extrem hohe Dosen Vitamin D verabreicht. Teilweise 60.000 Einheiten oder sogar noch mehr pro Tag und über lange Zeit – manchmal auch lebenslang. Zum Vergleich: Die empfohlene Tagesdosis, wie sie beispielsweise in der dunklen Jahreszeit eingenommen wird, liegt bei 1.000 Einheiten. Das Coimbraprotokoll arbeitet also mit der 60- bis 100-fachen Dosierung.