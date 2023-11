Stimmt das? Waldbaden ist Medizin für Körper und Geist

Bildrechte: Imago/ Action Pictures

"Waldbaden" ist eine Praxis, die in Japan als "Shinrin-yoku" bekannt ist und sich auf das Eintauchen in die Natur und den Wald mit allen Sinnen konzentriert, um die Gesundheit von Körper und Geist zu fördern. Diese Praxis hat in den letzten Jahren weltweit an Popularität gewonnen, da zahlreiche Studien die positiven Auswirkungen des Aufenthalts in der Natur belegen. Sie zeigen beispielsweise: 20 Minuten Spazierengehen im Wald reduziert das Stressempfinden, senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und vermindert Stresshormone im Blut. Der Naturkontakt hebt die Stimmung und hilft bei der Therapie von Depressionen. Waldbaden stärkt das Immunsystem und führt zu mehr körpereigenen Killerzellen, die eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Krankheiten spielen. Das Problem ist: Viele Studien zum Thema Waldbaden genügen nicht immer den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Die kausalen Zusammenhänge sind nicht immer belegt.