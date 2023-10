Sie verweist dabei auf Untersuchungen, die diese Achtsamkeits-Verfahren mit dem Wandern in der Natur vergleichen. "Und man hat festgestellt, dass Personen, die in einem geführten Setting achtsam mit der Naturressource umgehen, dass die in der Konsequenz deutlich mehr Naturverbundenheit zeigen."

Immich sagt: "Es gibt auch wirklich ganz viele Graubereiche, wo das Waldbaden dann in so eine esoterische Schiene abdriftet und wo es um Wald- und Baumgeister geht. Und damit tue ich mich dann schon schwer als Wissenschaftlerin."

Für die Humanbiologin entwickelt sich daraus eine neuartige Gesundheitsressource, nämlich ein verbessertes Selbstbildnis: "Das heißt, ich bin zufriedener mit mir selbst. Ich bin zufriedener mit meinem Leben, wie ich es lebe. Ich bin auch optimistischer. Ich bin auch sinnerfüllter und auch vitaler. All das sind Parameter, die diese Naturverbundenheit positiv belegen."

Es liegt was in der Luft: Terpene sind Duftstoffe von Bäumen

Doch es nicht nur die Ruhe, die Entspannung und die Bewegung, die uns im Wald guttut – es liegt auch etwas in der Luft: Terpene. Diese Duftstoffe dienen Pflanzen und Bäume unter anderem als eine Art Kommunikationsmittel, um einander vor blattfressenden Insekten zu warnen. Aber sie haben auch einen Einfluss auf uns Menschen, wenn sie über die Atemwege oder die Haut aufgenommen werden.

"Medizinisch sind diese Terpene hochinteressant, aber wissenschaftlich bisher noch wenig erforscht", sagt Michael Jeitler.

Auch zum Einfluss der Terpene auf den Menschen gibt es wissenschaftliche Studien. Unter anderem von dem japanischen Forscher Qing Li – der Vorreiter des Waldbadens und eine weltweite Koryphäe auf dem Gebiet der Waldmedizin.

Für ein Experiment ließ er beispielsweise zwölf Probanden in Hotelzimmern übernachten – sechs Personen ganz normal, bei den anderen sechs wurde ohne deren Wissen über Nacht Waldluft ins Zimmer gepumpt. Anschließend wurden alle untersucht, und die Waldluft-Probanden hatten beispielsweise mehr und aktivere körpereigene Killerzellen im Blut, das sind wichtige Player in unserem Immunsystem. Qing Li schlussfolgerte daraus, dass man durchaus hoffen könne, dass der Wald bei uns Menschen sogar das Krebsrisiko minimiere.

"Wir müssen bei diesen vollmundigen Aussagen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir zwar für viele dieser Aussagen eine Erklärung finden können, aber die kausalen Pfade noch nicht wissenschaftlich belegt sind", sagt Gisela Immich.

Doch Humanbiologin entzaubert das Ganze: "In der Aromatherapie gibt es umfangreiche Ergebnisse, wie die unterschiedlichen Terpene zum Beispiel auf den Körper einwirken. Aber wir befinden uns da in einer gänzlich anderen Konzentration, die da therapeutisch eingesetzt wird als im Vergleich zum Wald. Ich meine, wir können das alles riechen", so Immich. "Nichtsdestotrotz fehlt es an wirklich guten Studien, die nachweisen, dass das nicht nur einen akuten, sondern sogar auch einen langfristigen Effekt haben kann. Also das wissen wir noch nicht so ganz."

Viele Studien halten den Qualitätskriterien nicht stand

Das Problem ist: Ein Großteil der Studien zum Thema Waldbaden genügt nicht immer den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Oftmals werden die Experimente mit zu wenigen Probandinnen und Probanden durchgeführt, teilweise fehlen notwendige Kontrollgruppen oder zusätzliche Einflussfaktoren werden nicht genügend berücksichtigt und verzerren letztlich die Untersuchungsergebnisse.