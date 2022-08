❌ Stimmt nicht: Windparks haben Einfluss aufs Wetter

Bildrechte: IMAGO/ Jochen Tack

Obwohl sehr große Windkraftanlagen einen kleinen Einfluss auf die Umgebungstemperatur in der Nähe der Anlagen haben, können sie unser Wetter nicht beeinflussen. Der Effekt ist einfach zu gering. Es wird auch keine zusätzliche Wärme in die Atmosphäre gebracht, sondern Luftschichten mit verschiedenen Temperaturen werden lediglich durchmischt. Vorhandenes wird umsortiert. Kältere Luft vom Boden also nach oben transportiert. Effekte auf das globale Klima lassen sich durch Windparks nicht nachweisen. Richtig ist, dass in der Nachlaufzone der Windenergieanlage (hinter dem Windrad) verringerte mittlere Windgeschwindigkeiten und verstärkte Luftverwirbelungen messbar und so Veränderungen im Mikroklima möglich sind − bis zu einem Kilometer. Dieser Effekt klingt jedoch wieder ab. Zudem drehen sich Windräder nur bei Wind, also bei Tiefdruckgebieten.