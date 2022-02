❌ Stimmt nicht: COVID-19-Schutzimpfung verursacht Organschäden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aufgrund der Kontroverse um die Auffrischungsimpfung gegen das SARS-CoV-2, tauchen in den Sozialen Medien Behauptungen auf wie "die Impfung verursacht einen tödlichen Zytokinsturm" oder "... schädigt die Organe". Begründet werden diese damit, dass die mRNA-Impfstoffe Zellen dazu brächten, Spike-Proteine zu produzieren und so eine Immunüberreaktion und Organschäden auslösen könnten. Dafür gibt es jedoch keine Belege. Das Spike-Protein, das der Körper infolge einer Impfung herstellt, ist nicht genau dasselbe wie beim Coronavirus: Es kann sich an keinen Rezeptor binden und demnach auch nicht in Zellen eindringen. Auch die Lipid-Nanopartikel – winzige Fettpartikel als "Helfer" im Impfstoff – sind extrem instabil. Sie reichern sich nicht im Körper an und werden sehr schnell wieder ausgeschieden.