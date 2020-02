Bereits im Dezember kam es zu "erheblichen und irreversiblen thermischen Schäden“ an der Batterie von Spaceway-1. Dies teilte der Betreiber DirecTV am 19. Januar mit. Seitdem ist die Batterie deaktiviert und der Satellit ist auf Solarstrom umgestiegen. Doch am 25. Februar wird er in den Erdschatten eintreten - und ohne Energie unkontrollierbar: Ein Zusammenstoß mit noch aktiven Satelliten sei nicht ausgeschlossen.

Satelliten wie Spaceway-1 befinden sich in der geostationären (GEO) Umlaufbahn, auf der hauptsächlich Kommunikations- und Wettersatelliten unterwegs sind. Die künstlichen Himmelskörper bewegen sich dort synchron zur Erde, so dass sie von uns gesehen immer am selben Punkt am Himmel stehen. Da die Erdrotation aber nicht symmetrisch verläuft, müssen die Satelliten ihre Bahn korrigieren – dafür der Treibstoff. Weil sich die geostationäre Umlaufbahn auf rund 35.800 bis 42.200 Kilometer Entfernung befindet (bis zum Mond ist es etwa zehn Mal so weit), ergibt der Eintritt in die Atmosphäre keinen Sinn. Deshalb werden ausrangierte Satelliten in den Friedhofsorbit gebracht.