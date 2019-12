Am 11. November hatte SpaceX den zweiten Schub Satelliten ins All geschickt, ihren Weg am Himmel kann man man mit bloßem Auge verfolgen. Wenn man weiß, wann sie wo sind. Im Internet kann man sich ausrechnen lassen, wann genau die Satellitenschnur zum Beispiel am Nikolaus-Morgen, also am 6.12., über Leipzig und Dresden zu sehen ist: Und zwar immerhin vier Minuten lang, wenn man gen Westen schaut, um 6:45 Uhr auf 11 bis 38 Grad Höhe vom Horizont aus gesehen. Magdeburger und Erfurter müssen nicht so früh raus in die Kälte - theoretisch könnte man die Satellitenkette in südwestlicher Richtung zwischen 10 und 72 Grad vom Horizont aus gesehen beobachten. Allerdings wird es da dann zu hell sein. Wobei sich die angegebenen Uhrzeiten generell um zehn Minuten nach vorne oder hinten schieben können.