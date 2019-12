Hand aufs Herz - an was denken Sie beim Stichwort Künstliche Intelligenz? Die meisten haben vermutlich sprechende Roboter vor Augen. Maschinen also - denn die Vorstellung von KI beflügelt die menschliche Phantasie schon lange, egal, ob in Sci-Fi-Filmen, Büchern und Serien. Die Serie "Helena. Die Künstliche Intelligenz" bringt in sieben Episoden aktuelle Forschung und Sci-Fi zusammen.