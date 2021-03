So wie auf dieser NASA-Illustration könnte der Flug aussehen.

So wie auf dieser NASA-Illustration könnte der Flug aussehen. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Wenn die NASA Startpläne bekannt gibt, dann sind die Termine meist Nicht-früher-als-Angaben. So auch bei der aktuellen Mars-Mission, bei der erstmals ein Helikopter außerhalb der Erde starten und landen soll. Das Startfenster für den acht Millionen Dollar teuren Hubschrauber Ingenuity öffnet sich demnach voraussichtlich nicht vor dem 8. April. Danach ist eine 31-tägige Erprobung geplant (auf dem Mars sind das 30 Tage). Mars-Rover Perseverance wird den Helikopter dafür absetzen und sich dann ca. 60 Meter entfernen.

Geplant sind derzeit bis zu fünf Starts und Landungen auf dem zehn mal zehn Meter definierten, möglichst ebenen und geröllfreien Start- und Landeplatz. Ingenuity wird nach Angaben der Ingenieure bis zu fünf Meter hoch aufsteigen und könnte sich bis zu 300 Meter weit entfernen. Das autonome Luftfahrzeug, in dem ein Mikrochip steckt, wie er in den besten Smartphones des Baujahres 2018 verbaut wurde, wird erst auf dem Boden getestet, bevor es zum ersten Flug (30 Sekunden, bis zu drei Meter hoch) abheben kann. Dafür müssen die gegenläufigen Rotoren 2.537 Umdrehungen pro Minute schaffen, das ist vier bis fünf Mal so schnell wie bei Hubschraubern auf der Erde.