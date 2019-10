Weltraumroboter Curiosity ist bei seiner Mars-Erkundung offenbar auf Spuren einer Oase gestoßen. Soweit die gute Nachricht. Die weniger gute: die Spuren sind rund 3,5 Milliarden Jahre alt. Entdeckt hat Curiosity sie am Galekrater, am Fuße der Mount Sharp Region. Das berichtet das Fachblatt "Nature Geoscience". Demnach waren in dieser Marsregion salzhaltige Seen ausgetrocknet, die auf einen größeren See zurückgehen, der den Gale-Krater einmal ausgefüllt hat.

Durch einen Zeitraffer betrachtet könnte man sich das so vorstellen, dass vor Jahrmillionen Ströme oder Bäche über den Kraterwall geflossen sind und in kleine Teiche am Boden des Kraters mündeten. Über Wechsel von Austrocknung und Überflutung der Wasserwege könnte sich den Forschern zufolge das Gestein dort mit Mineralsalzen angereichert haben. Wenn nämlich ein See komplett austrocknet, hinterlässt er reine Salzkristalle. Das, was der Marsrover in der Krater-Region Sutton Islands anylysiert hat, ist aber anders: Mineralsalze, gemischt mit Sedimenten. Wie oft und lange sich diese Wechsel zwischen Austrockung und Überflutung hinzogen, wissen die Forscher noch nicht.