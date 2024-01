Böllerwütige Ossis? Warum die Feinstaub-Belastung in der Neujahrsnacht im Osten besonders hoch war

Silvester-Feuerwerk erzeugt Feinstaub, und Feinstaub ist gesundheitsschädlich. Beides steht nicht zur Debatte. Diskutieren muss man aber über eine Gedankenkette, die in sozialen Netzwerken schon in den ersten Stunden des neuen Jahres aufkam. Diese Kette lautet: Sechs ostdeutsche Städte führten am frühen Neujahrsmorgen die Live-Rangliste der deutschen Städte mit der größten Luftverschmutzung an. Also wurde in Dresden, Berlin, Erfurt, Leipzig, Potsdam und Rostock besonders viel geböllert.