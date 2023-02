Diese Praxis wird bereits seit 140 Jahren in Laguna ausgeübt und gilt in der Stadt im südlichen Bundesstaat Santa Catarina als wichtiges kulturelles Erbe. Mithilfe von Drohnen und Unterwasserkameras konnten die Forschenden beweisen, dass mit dieser traditionellen Technik tatsächlich Fischer und Delfine mehr Fische entdecken. Bei den Delfinen konnten die Experten eine um 13 Prozent erhöhte Überlebensrate ermitteln für die Tiere, die mit den Menschen zusammenarbeiten.

Weltweit gibt es nur wenige ähnliche Fälle von Kooperationen zwischen Menschen und Tieren, die zudem oftmals langsam in Vergessenheit geraten. In Brasilien wird daher überlegt, die besondere Praxis des Fischens in Laguna, die bisher über viele Generationen weitergegeben werden konnte, als kulturelles Erbe schützen zu lassen.