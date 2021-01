Frauen, die weniger weiblich anmuten, wird seltener geglaubt, dass sie eine sexuelle Belästigung oder gar einen Übergriff erlebt haben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Universität Washington und des Colby College (Waterville/Maine), an der mehr als 4.000 Testpersonen teilnahmen. Sie mussten zum einen Geschichten lesen, in denen Frauen sexuelle Belästigung erlebten oder nicht. Anschließend mussten sie bewerten, ob diese Frauen zum westlich-idealisierten Frauenbild passten: attraktiv, dünn, relativ jung und feminin gekleidet, mit Hobbys wie Shoppen, romantische Filme schauen, Yoga. Dazu mussten sie sie entweder zeichnen oder aus einer Reihe von Fotos auswählen. Das Ergebnis: den Geschichten, in denen sexuelle Belästigung stattfand, ordneten die Testpersonen überwiegend attraktive Frauen mit weiblichem Verhalten zu.

Sexuelle Belästigung sei ein weit verbreitetes Phänomen mit Folgen wie Leistungsabfall auf Arbeit und in der Schule. Sie schade Körper und Seele und könne die Betroffenen sogar in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen, so Mitautorin Cheryl Kaiser von der Universität Washington. Um etwas dagegen unternehmen zu können, müsse man erst einmal ein Verhalten bemerken, das als Belästigung gelten könnte, so die Wissenschaftler.