Das Wissenschaftsteam schreibt in seinem Bericht, der in der Fachzeitschrift "Parasites & Vectors" von 36 Krankheitserreger die bei den Schnecken bekannt sind. Rund zwei Drittel davon können auch Menschen infizieren. So zum Beispiel kann der Ratten-Lungenwurm übertragen werden, der eine Hirnhautentzündung auslösen kann.