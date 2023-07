Prof. Stephen Gilbert, Professor für Medical Device Regulatory Science am Else Kröner Fresenius Zentrum für Digitale Gesundheit an der TU Dresden weist in einem Nature-Medicine-Beitrag darauf hin, dass Chatbots im Gesundheitsbereich eine große Gefahr bergen können, weil der zugrundeliegende Ansatz von Large Language Models kein Modell einer medizinischen Grundwahrheit enthält. Daher sollten Rahmenbedingungen entwickelt werden, die die Patientensicherheit gewährleisten.