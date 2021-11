Wer in die Suchmaschine Google "Was tun bei" eingibt, bekommt prompt eine ellenlange Liste mit Vorschlägen für mögliche Krankheitsbilder: Beispielsweise Verstopfung, Halsschmerzen, Durchfall, Blasenentzündung, Wespenstich, Ohrenschmerzen, Erkältung, Haarausfall, Sodbrennen oder Fieber. Egal, welches der Symptome man auswählt: Die Suchmaschine listet auf der Suchergebnisseite reihenweise Tipps aus: Hausmittel, Medikamente, Beschreibungen von Symptomen und wie man ihnen beikommt. Allein beim Stichwort Verstopfung kommen 6,5 Millionen Ergebnisse. Aber wie verlässlich sind all diese Suchergebnisse?