Daniel Falks Forschungsprojekt ist eine Kooperation der Uni Cork und der Uni Halle-Wittenberg Bildrechte: Daniel Falk

Und dabei ging und geht es damals wie heute ziemlich rau zu. Die 'begattungswütigen' Männchen umklammern nämlich in ihrer Lust-Phase alles, was nicht bei drei auf einem Baum ist. Oder wie es der Forscher erklärt: "Dabei kommt es zu einem sogenannten 'Mating Ball', die Männchen springen auf ein Weibchen, umklammern dieses oder auch andere Männchen in einem Klammergriff. Das Weibchen ist darin quasi gefangen." Und dann sinkt der "Mating Ball", also das "Froschknäuel" im Wasser nach unten, wo dann manche Frösche ertrinken. "Es sind vornehmlich die Weibchen." So kennt es die Forschung heute. Die Umklammerung des Weibchens beim Paarungs-Akt heißt in der Fachwelt Amplexus und kann je nach Art Sekunden bis Tage dauern, weiß Paläontologe Falk. Frösche können ohnehin bis zu einigen Stunden unter Wasser sein. Die Dauer wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie viel Bewegung bei welchen Temperaturen zum Beispiel. Kräftezehrende Aktivitäten verringern die Zeit unter Wasser.