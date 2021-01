Der afrikanische Krallenfrosch ist in Europa offenbar stärker auf dem Vormarsch als man bisher wusste. Ein Forschungsteam des Leibniz-Institutes für Biodiversität der Tiere in Bonn kommt anhand eines neuen Berechnungsmodells zu dem Schluss: Zwei Millionen Quadratkilometer in Europa eignen sich für den Krallenfrosch als Lebensraum. Das ist knapp die Hälfte des Kontinents und doppelt so viel wie man bisher als potenziell geeigneten Lebensraum für die Frösche angenommen hatte. Besonders Süd- und Westeuropa sind den Forschern zufolge besonders geeignet für diese Frösche. Auch einzelne Regionen in Deutschland eignen sich klimatisch demnach als Lebensraum.