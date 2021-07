Es war einmal: Geboren wird man als Junge oder als Mädchen. Aber so einfach ist es längst nicht mehr. Für viele Menschen ist das Geschlecht längst nicht mehr Maßstab ihrer Identität. Die mit dem Körper verbundenen Geschlechterrollen sind schon lange in der Diskussion. Immer mehr junge Menschen fühlen sich im falschen Körper geboren oder ihnen ist ihr Geschlecht schlichtweg egal. Was vor allem in der älteren Generation oft für Kopfschütteln und Unverständnis sorgt, ist für diese Teenager und ihre Eltern eine echte Herausforderung.