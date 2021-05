Es geht quasi um alles. Denn die Digitalisierung wird in Zukunft unser Leben noch mehr bestimmen, als sie es derzeit eh schon tut. Das sagt nicht nur der Autor Holger Volland, sondern so ziemlich alle Experten, die sich mit dem Thema befassen.

In verschiedenen Kapiteln werden so ziemlich alle betroffenen Bereiche behandelt, wie das eigene Zuhause, die Mobilität oder die Gesundheit.

Gegliedert ist das Buch in 100 Fragen, die dem Autor auf seinen Vortragsreisen gestellt wurden – und natürlich die dazugehörigen Antworten. Das macht es sehr lebensnah, denn einige der Fragen hat sich wohl jeder selbst schon mal gestellt. Beispiel: "Wie lautet das beste Passwort?" (Antwort: Am besten einen Passwort-Manager nutzen). Oder auch "Weshalb kommen wir von den Sozialen Medien nicht los?" (Antwort: Sie wirken wie Drogen auf unser Gehirn). Aber auch eher theoretische Fragen zur digitalen Zukunft kommen vor: Kann man ein Gehirn uploaden? (Antwort: Kommt darauf an, was man unter Gehirn versteht). Oder auch, ob wir ein Digitalministerium brauchen. (Ja, damit digitalpolitische Entscheidungen vereinheitlicht werden).