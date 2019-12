Ein Shuar-Junge füllt Wasser in einen Behälter. Bildrechte: Baylor University anthropologist Samuel Urlacher, Ph.D.

Demnach sind die Shuar-Kinder rund 25 Prozent mehr in Bewegung als die Kinder aus den Industrie-Gesellschaften. Die Shuar-Kinder haben zudem einen um 20 Prozent höheren Energie-Umsatz, was zu einem großen Teil an der erhöhten Immunaktivität liegt. Das Überraschende jedoch: Die Gesamtmenge an verbrauchten Kalorien pro Tag ist bei den beiden untersuchten Gruppen ungefähr gleich.



Ein überraschendes Ergebnis, das laut Urlacher damit erklärt werden kann, dass der menschliche Körper seinen Energie-Haushalt flexibel an unterschiedliche Umgebungen anpassen kann. "Letztlich könnte zu viel essen und nicht zu wenig bewegen der Hauptgrund für eine langfristige Gewichtszunahme und die weltweiten Probleme mit Übergewicht sein, die oft schon in der Kindheit beginnen", erklärt der Anthropologe.