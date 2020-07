Geld allein macht nicht glücklich, heißt es. Doch das liebe Geld hat britischen Forschern jetzt verraten, welche Menschen die glücklichsten sind. Denn Optimisten, Pessimisten und Realisten gehen anders damit um. Und das hat den britischen Glücksforschern geholfen. Denn Chris Dawson von der University of Bath glaubte schon lange nicht so richtig, dass die Menschen am glücklichsten sein sollen, die nur positiv in die Zukunft schauen und immer das Beste erwarten, erzählt der Verhaltensökonom: