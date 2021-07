Seinen Hitzestrahl hat Godzilla schon seit Beginn seiner Filmkarriere 1954, damals noch in schwarz-weiß. Das erste Mal in Farbe sehen wir ihn 1962 in "Die Rückkehr des King Kong", in dem die beiden Riesenmonster das erste Mal gegeneinander antreten. In dem Film ist der Strahl blau und direkt zu Beginn gibt es einen Hinweis, was das blaue Leuchten sein könnte. Ein Wissenschaftler sieht sich Godzilla aus der Ferne an und merkt an, dass es wie Tscherenkow-Strahlung aussieht.