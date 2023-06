Cap & Trade Mechanismus In diesem Beispiel hat Unternehmen A mehr kostenlose CO2-Zertifikate bekommen als sie benötigen. Das Unternehmen kann jetzt entscheiden, ob sie die überschüssigen Zertifikate behalten oder an andere Unternehmen verkaufen. Unternehmen B hat weniger kostenlose CO2-Zertifikate als sie CO2-Emissionen ausstoßen. Deswegen kann Unternehmen B in diesem Beispiel entweder die überschüssigen Zertifikate von Unternehmen A kaufen oder bei einer Auktion weitere CO2-Zertifikate erwerben.

Der Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen dieser europäischen CO2-Zertifikate hat seinen Sitz in Mitteldeutschland. Denn die European Energy Exchange (EEX), mit Sitz in Leipzig, wurde zur Hauptauktionsplattform ernannt. Die Auktionen, also die Versteigerungen von CO2-Zertifikaten, finden seit 2012 sogar für fast alle EU-Mitgliedsstaaten an der EEX in Leipzig statt. Steffen Löbner, von der Abteilung "Business Development" der EEX erklärt: "Eigentlich passiert alles in Leipzig. Wir haben hier einmal die Börse, die EEX AG und einmal das sogenannte Clearing House ECC, das ist im Grunde eine Bank mit Sitz in Leipzig. Von der Zulassung der Teilnehmer zum Handel, über den Handel selbst, bis zur Abwicklung ist alles in Leipzig zentral organisiert."

Und dann gibt es da noch den Handel mit freiwilligen – also nichtstaatlichen – CO2-Zertifikaten, eine in den letzten Jahren immens gewachsene Industrie. Sie ermöglicht es Unternehmen wie Netflix, Gucci und Disney, sich mit Labels wie “CO2-neutral" zu schmücken. In den letzten Jahren sind mehrere Start-ups entstanden, die als Händler fungieren und CO2-Zertifikate an private Unternehmen verkaufen. Dafür arbeiten sie mit Projektbetreibern zusammen, die weltweit versuchen, in Klimaschutzprojekten CO2 einzusparen, in dem zum Beispiel Regenwald aufgeforstet oder geschützt wird. Zertifizierungsfirmen versuchen dann zu ermitteln, wie viel CO2 durch das jeweilige Projekt gespart wird und entscheiden danach, wie viele CO2-Zertifikate auf den Markt kommen. Wie sehr in diesem Business getrickst wird, in dem zum Beispiel doppelt oder dreifach so viele Zertifikate freigegeben werden, wie eigentlich durch die Projekte eingespart werde, zeigte im Januar 2023 eine Recherche der "Zeit" und des britischen "Guardian".