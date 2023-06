Dreifach hält besser: Derzeit regt sich bei Nichtregierungsorganisationen und in der Wissenschaft Widerstand hinsichtlich eines möglichen Scheiterns einer wichtigen Gesetzesvorlage der Europäischen Union. In einem offenen Brief etwa an die deutschen Mitglieder des EU-Parlament in Brüssel haben mehrere Naturschutzorganisationen appelliert, die geplanten Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur umzusetzen, darunter WWF, Bund und Nabu. Das sogenannte Nature Restoration Law (NRL) sei der Kern des European Green Deal, einem Maßnahmenpaket zum Erreichen einer Kontinent-weiten Klimaneutralität bis 2050.