Zu den Ursachen des Rückgangs der Infektionen macht der Bericht keine Angaben. Denkbar sind aber verschiedene Gründe. Neben den Winterferien, die in den vergangenen Wochen in vielen Bundesländern Infektionsketten in Schulen und Kitas unterbrochen haben, könnte ebenfalls eine große Rolle spielen, dass viele Menschen durch zahlreiche durchgemachte Infekte im Herbst nun neue Immunität aufgebaut haben.