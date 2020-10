Da werden Mehlmotten vertilgt. Es werden Silberfischchen vertilgt und die Moskitos. So kann man sich überlegen, was man lieber hat: zehn Mückenstiche in der Nacht oder eben eine Spinne vorm Fenster.

Rein theoretisch könnten wir den nächsten oder übernächsten Tag eigentlich schon nicht mehr atmen, weil so viele Insekten in der Luft wären.

Die Labyrinthspinne gehört zu den Trichterspinnen. Sie wartet in oder neben dem Trichternetz auf BEute. Im Herbst nach der Paarung baut sie das Netz zum Kokon für den Nachwuchs um, der darin überwintert und im Frühjahr schlüpft. Bildrechte: imago/blickwinkel

... dann sollten wir wirklich mal genauer hinschauen. Spinnseide ist tatsächlich ein geniales Material. Sie wiegt so gut wie nichts, ist elastischer als Gummi, fünfmal reißfester als Stahl und dreimal so reißfest wie die stabilste Synthetikfaser. Die Forschung beißt sich bis heute die Zähne an der hauchfeinen Spinnerei aus - Spinnseide künstlich herstellen kann man bisher nämlich noch nicht. In Leipzig fühlt man dem Stoff und ihrer Struktur seit 2017 sogar wissenschaftlich nach.