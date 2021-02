Forschende gehen davon aus, dass die Händigkeit zu 25 Prozent genetisch und zu 75 Prozent durch Umweltfaktoren festgelegt wird. Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass eineiige Zwillinge durchaus verschiedene Händigkeiten entwickeln können und Linkshänder-Paare eher rechtshändige Kinder bekommen. Welche Umwelteinflüsse es genau sind, die am Ende den Ausschlag für die Händigkeit geben, ist noch nicht abschließend erforscht. Es gibt lediglich Hinweise darauf, dass zum Beispiel der Hormonhaushalt der Mutter, Geburtstermin- und Gewicht sowie das Geschlecht des Kindes eine Rolle spielen könnten.

Was tun bei unklarer Händigkeit?

Barbara Sattler ist Gründerin der ersten deutschen Beratungsstelle für Linkshänder*innen in München. Bildrechte: MDR/Almuth Vasterling Doch längst nicht immer ist die Händigkeit eines Kindes eindeutig, weiß Psychologin und Linkshänderberaterin Barbara Sattler: "Kinder möchten so sein wie die anderen, deshalb passen sie sich an." Und anpassen bedeute eben oft, Dinge so zu machen wie die rechtshändige Mehrheit. Eltern sollten ihr Kind deshalb genau beobachten und es möglichst wenig beeinflussen. Diese Beeinflussung beginnt bereits beim gedeckten Tisch, auf dem das Messer immer rechts liegt und so das Kind möglicherweise implizit dazu verleitet, es auch in die rechte Hand zu nehmen, obwohl das Schneiden mit der linken Hand viel besser funktioniert.

Wie benutzt das Kind Spielzeuge? Wie greift es die ersten Stifte? Mit welcher Hand isst es? Das sind alles gute Beobachtungs-Möglichkeiten für Eltern. Johanna Barbara Sattler, Psychologin und Linkshänderberaterin

Zeige sich im Alter von vier bis fünf Jahren immer noch keine klare Handdominanz, seien Gespräche mit Erziehern, der Kinderärztin oder der Besuch einer Linkshänderberatung hilfreich. Denn wer mit unklarer Händigkeit eingeschult wird, kann darunter leiden. Fehlt etwa beim Schreibenlernen die motorische Geschicklichkeit, ist das Kind mitunter überfordert, es kann sich schlechter konzentrieren, kommt weniger gut mit und verliert letztlich die Lust am Lernen.

Tests zur Händigkeits-Feststellung

Umso wichtiger ist es also, rechtzeitig herauszufinden, welche Hand die dominante ist, sofern sich diese Dominanz nicht bereits von selbst zeigt. Die Testverfahren hierzu sind recht komplex und bestehen für gewöhnlich aus Befragungen und einem praktischen Teil. Hier werden mit verschiedenen Aufgaben das grob- und feinmotorische Geschick der rechten und linken Hand ausgewertet.

Damit das Schreibenlernen auch Spaß macht, sollte die Händigkeit eines Kindes bis zur Einschulung geklärt sein. Bildrechte: imago images / Westend61 So wird die Grobmotorik beider Hände zum Beispiel mit einem Steckbrett-Test untersucht, bei dem Holzstifte auf einem Brett umgesteckt werden müssen – zuerst mit der einen, dann mit der anderen Hand. Die Feinmotorik wiederum lässt sich etwa mit dem sogenannten ABC-Test gut beobachten: Zweimal wird hintereinander weg das vollständige Alphabet aufgeschrieben, zuerst mit der einen, dann mit der anderen Hand. Sowohl der benötigte Zeitaufwand als auch die Leserlichkeit des Schriftbildes können Hinweise auf die Händigkeit liefern.

Für ausgebildete LinkshänderberaterInnen ist bei so einem Test aber auch das "Drumherum" aufschlussreich: Mit welcher Hand greift eine Person intuitiv nach einem Gegenstand, der mittig vor ihr liegt? Mit welcher Hand schraubt sie eine Flasche auf, wie öffnet sie den Reißverschluss eines Federmäppchens? Aus all diesen Faktoren lässt sich am Ende ein Quotient ermitteln, wo genau ein Mensch sich auf der Skala zwischen "ausgeprägte Linkshändigkeit" und "ausgeprägte Rechtshändigkeit" bewegt. Denn: Die wenigsten sind zu einhundert Prozent nur eines von beidem, sondern verfügen auch mit der nicht-dominanten Hand über gewisse Fertigkeiten und führen bestimmte Tätigkeiten bevorzugt mit dieser aus.

Umerziehung stört das Gehirn

Wer seine Linkshändigkeit nicht ausleben kann, ist oftmals weniger leistungsfähig, unkonzentriert und leidet unter psychischen Belastungen. Bildrechte: IMAGO Welche tiefgreifenden Folgen eine Umerziehung auf die nicht-dominante Hand haben kann, zeigt sich an linkshändigen Menschen, die einst in der Schule gezwungen wurden, auf rechts umzusteigen. "Dann kommt es zu Störungen und Irritationen im Gehirn. Primärfolgen können Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen sein, manchmal auch feinmotorische Schwierigkeiten. Es kann zu Verwechslungen von links und rechts kommen", erklärt Barbara Sattler. "Die Intelligenz wird nicht reduziert, aber die Manifestation der Intelligenz."

Diese Primärfolgen würden sich oft auch im psychischen Bereich fortsetzen, so die Psychotherapeutin. "Das Kind weiß, dass es nicht dumm ist, und fragt sich, warum es bestimmte Sachen nicht abrufen oder beim Schreiben nicht mitdenken kann. Dann gibt es einen inneren Konflikt, der je nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedlich verarbeitet wird und auch zu Rückzug und Unsicherheiten führen kann." All dies kann schlimmstenfalls, wie Untersuchungen zeigen, in Minderwertigkeitskomplexen, Burnout und Depressionen gipfeln.

Es gibt noch viel zu tun

Glücklicherweise ist diese erzwungene Umerziehung von linkshändigen Menschen längst aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen und gilt sogar als Körperverletzung. Trotzdem gibt es noch viel zu tun, betont die Linkshänderberaterin Barbara Sattler:

Wir versuchen zwar, in der Schule auf Linkshänder zu achten, aber danach lassen wir sie allein. In der Berufsberatung in der Schule oder auf dem Arbeitsamt wird da überhaupt nicht mehr drauf geachtet, dass es in manchen Berufen Schwierigkeiten geben könnte. Johanna Barbara Sattler, Psychologin und Linkshänderberaterin

Nachteile im Beruf: Viele technische Geräte und Werkzeuge sind nur auf Rechtshänder ausgelegt. Bildrechte: Colourbox.de

Das betreffe vor allem die handwerklichen und technischen Berufsfelder: "Es gibt zum Beispiel Standbohrmaschinen, bei denen man die Feinjustierung auf der rechten Seite machen muss. Diese Maschinen sind natürlich teuer. Und ein kleiner Betrieb wird das kaum zugunsten der Chancengleichheit einrichten, sondern sagen: Dann such' dir einen anderen Arbeits- oder Ausbildungsplatz."