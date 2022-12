Aber warum eigentlich? Die Mistel ist nicht nur eine sogenannte Halb-Schmarotzer-Pflanze, sondern, wenn man es genau betrachtet eine Ampel, die im Winter hochrot leuchtet: Wenn wir ihre kugelrunden, grünen Blätterbüsche am ansonsten kahlen Baum sehen, wissen wir: Dem Baum geht's ans Eingemachte. Zum einen, weil die Mistel ihm Wasser und Nährsalze abzapft. Und wenn sie so groß ist, dass man die buschartigen Bälle im Geäst erkennt, heißt das, dass der Baum schon etliche Jahre mit der Mistel lebt.

Ohne Misteln ist es Essig mit der Zauberkraft in Miraculix' Zaubertrank. Bildrechte: imago images/Mary Evans

Die Mistel und ihre immergrünen Blätter rauschen nun also in lichter Höhe, ihre Wurzeln hat sie tief und weit in den Baum eingebohrt. Aber wie kommt sie da eigentlich hin? Dahinter steckt mal wieder eine besonders clevere Verbreitungsstrategie der Natur: Sie verteilt ihre Samen über die Mistel-Beeren, die im Winter von Vögeln gefressen werden. Die enthalten eine Art klebrigen Schleim. Die alten Römer sollen den Schleim sogar als Klebstoff benutzt haben. In der nordischen Mythologie tötet Odins blinder Sohn Hödr seinen Bruder Baldur mit einem Mistelzweig, durch den Baldur stirbt. Und in der Comic-Saga um das aufständische Gallier-Dorf von Asterix und Obelix benutzt der Druide Miraculix Misteln für seinen Zaubertrank, der selbst die schwächsten und magersten Personen in unerschrockene Kraftprotze verwandelt.