Ohne die Mitwirkung interessierter Laien sind viele wissenschaftliche Studien und Dokumentationen gar nicht möglich. So schätzt der NABU sei nunmehr 18 Jahren die Mithilfe von Naturliebhabern, die Jahr um Jahr Vögel und Insekten beobachten, bestimmen und zählen. Rund 176.000 Menschen haben sich zum Beispiel Anfang Januar an der zwölften „Stunde der Wintervögel“ beteiligt und 4,2 Millionen Vögel gemeldet. So viele Daten könnte keine wissenschaftliche Institution erheben, so ein großes Untersuchungsfeld könnte sie nicht abdecken so viele Experten könnte sie gar nicht dafür bereitstellen. Dafür nehmen die Forscher auch in Kauf, dass bei der Dokumentation Unschärfen entstehen.