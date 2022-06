Gesundheitsbehörden in Europa haben seit Jahresbeginn 402 Fälle von Hepatitis-Erkrankungen (Leberentzündungen) unbekannten Ursprungs bei Kindern bis zu einem Alter von 16 Jahren festgestellt. Das berichtet das Europäische Zentrum für Krankheits-Prävention und Kontrolle (ECDC) in seinem jüngsten Report vom 10. Juni. Die allermeisten Fälle traten in Großbritannien auf, wo insgesamt 224 Kinder behandelt wurden, gefolgt von Spanien mit 36 Fällen. Das Robert Koch-Institut in Deutschland sieht bislang keine Häufung von Hepatitis-Fällen im Kinderalter mit unbekannter Ursache, die über das übliche Geschehen hinausgingen, teilte das Institut auf Anfrage von MDR WISSEN mit.