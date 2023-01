Ein Forschungsteam möchte das nun im Rahmen einer Studie ändern: Neben einem besseren Verständnis der Krankheit und ihrer Symptome wollen sich die Forschenden vor allem auch einer möglichen Therapie widmen. Positive Effekte erhoffen sie sich dabei von der sogenannten transkraniellen Gleichstromstimulation (tDCS), bei der ein schwacher Strom an der Kopfoberfläche angewendet wird. Mit dieser Therapieform hat das Team bereits bei der Behandlung von MS-Patientinnen und -Patienten mit Fatigue gute Erfolge erzielt. Menschen mit Fatigue-Syndrom, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich an die Studienleiterin Magdalena Mischke, Universitätsklinik für Neurologie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wenden: Telefonisch unter 0391 67 -21683 oder per E-Mail.