Für Handybesitzer ist es eine ärgerliche Erfahrung während sommerlicher Hitzewellen und winterlicher Frostperioden: Lithium-Ionen-Akkus kommen schlecht mit extremen Temperaturen klar, deshalb kann der Saft schnell weg sein, wenn es sehr kalt oder sehr heiß ist. Für Fahrer von Elektroautos stellt sich dieses Problem in verschärfter Weise, denn im Winter wird der Akkus besonders durch die Heizung zusätzlich belastet. Im Sommer heizt sich der Asphalt der Straßen extrem auf und erwärmt die oft im Fahrzeugboden angeordneten Akkus zusätzlich.

"Außerdem erwärmen sich die Batterien allein dadurch, dass während des Betriebs Strom durch sie fließt. Wenn die Batterien diese Erwärmung bei hohen Temperaturen nicht vertragen, lässt ihre Leistung schnell nach" sagt Zheng Chen, Professor für Nano-Ingenieurs-Wissenschaften von der Universität San Diego in den USA.

Chen und sein Team haben einen neuen Elektrolyten entwickelt, der diese Probleme löst, so die Forscher im Fachjournal PNAS. Die flüssige Lösung aus Dibutylether, der mit einem Lithiumsalz vermischt ist, halte große Temperaturbereiche aus und sei zudem mit den Hochleistungsanoden und -kathoden kompatibel (also vereinfacht den Plus- und Minuspolen der Batterie). Weil Ladungsteilchen schwächer gebunden werden, verbessere sich der Energiefluss besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Außerdem vertrage Dibutylether Hitze besser.