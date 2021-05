Die Forschenden nutzten für ihre Studie Daten von 732 Orten in 43 Ländern. Die höchste Zahl an hitzebedingten Todesfällen wurde in Zentral- und Südamerika verzeichnet. Hier kam Ecuador auf 76 Prozent. In Bangkok waren es 53,4 Prozent und in London 33,6 Prozent. In ihrer Studie fokussierten sich die Forschenden in erster Linie auf den menschgemachten Klimawandel.



Dazu simulierte das Team die Wetterverhältnisse der vergangenen 30 Jahre einmal mit den Emissionen, die durch die Menschen in die Atmosphäre freigesetzt wurden und einmal ohne. Dadurch konnten die Forschenden die Erwärmungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen von natürlichen Trends unterscheiden. Dabei wurde deutlich, dass es erheblich Unterschiede gibt, je nachdem wie sehr der Klimawandel in den lokalen Bereichen ausgeprägt ist und wie hoch die Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit der Bevölkerung dort ist. Die Zahlen variierten dabei von einigen Dutzend Todesfällen bis hin zu mehreren Hunderten. Deutlich wurde auch, dass diejenigen Länder, die in der Vergangenheit am wenigsten für den menschgemachten Klimawandel verantwortlich waren, heute diejenigen sind, die von ihm am stärksten betroffen sind.