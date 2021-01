Selbst wenn mittlere Emissionswerte zugrunde gelegt werden, erwarten die Forschenden eine Erwärmung des Klimas in den Städten um 1,9 Grad bis 2100. Sind die Emissionswerte hoch, so werden unsere Städte nach Einschätzung der Studie um 4,4 Grad wärmer. Die Studie gibt aber auch eine Empfehlung: "Grüne Infrastruktur" könne maßgeblich zur Verbesserung der Situation in den Städten beitragen. Das bedeutet: Mehr Parks, Bäume und Grünflächen. Die These: Wenn in Städteplanungen schon jetzt die Temperaturentwicklung in den kommenden Jahren einkalkuliert wird, lässt sich der sogenannte "heat stress" (Hitzestress) zumindest mildern.