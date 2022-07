Ein neues, nachhaltiges Leben

Die Universität Bremen und einige weitere Forschungsinstitute widmen sich in dem neuen Projekt "Humans on Mars" einem breiteren, fächerübergreifenden Ansatz. So wollen sie herausfinden, ob und wie eine nachhaltige Erkundung des Mars durch den Menschen möglich ist. Rund 60 Forschende aus acht Fachbereichen gehen dabei unter anderem den Fragen nach, was die konkreten Herausforderungen vor Ort sind und was sie mit uns Menschen machen? Und wie wirkt sich umgekehrt der Mensch auf die neue Umgebung aus? Das Ziel sind Konzepte, die zeigen, wie eine langfristige, nachhaltige Erkundung und Besiedelung des Mars durch den Menschen aussehen könne, heißt es.

Wir wollen mit unserer Forschung Wege aufzeigen, wie eine dauerhafte Präsenz des Menschen auf dem Mars einen langfristigen Nutzen für die Menschheit erbringen und zugleich mit Umsicht und Rücksicht auf den roten Planeten erfolgen kann. Prof. Marc Avila, Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen

Dabei stehe in den verschiedenen Teilprojekten nicht die technologische Machbarkeit im Vordergrund, sondern der Mensch. Denn wenn der tatsächlich auf dem Mars leben müsste, gäbe es eine Menge komplexe Herausforderungen – für den Menschen selbst, aber auch, weil sich das natürlich auf die bisher unberührte "Umwelt" auswirken würde. Doch der Fokus der Forschung bei Raumfahrtorganisationen und der privaten Unternehmen liege allein auf der bloßen Technologie und dem Überleben der Astronautinnen und Astronauten auf dem Mars, so die Universität.

Terrae Novae: Die Esa will noch vor 2040 einen Menschen auf den Mars schicken. Bildrechte: ESA–Olivier Pâques

Nachhaltigkeit statt Produktivität

Doch damit Menschen auf dem Mars leben können, wird unweigerlich ein immenser Eingriff in die Umwelt des Planeten notwendig sein. Im staubigen roten Sand auf der Mars-Oberfläche überlebt der nämlich nur im Raumanzug. Aufgrund der Mars-Atmosphäre müsste eine Raumstation als Lebensraum gebaut werden, in der Menschen vor kosmischer Strahlung geschützt sind und Sauerstoff bekommen können. Während eine solche Basis auf dem Mond noch von der Erde aus (mit)versorgt werden könnte, sind Menschen auf dem Mars völlig auf sich allein gestellt. Sie müssen autonom leben und die knappen Ressourcen verantwortungsvoll nutzen. Auch an solchen modularen Raumstationen wird bereits am ZARM der Universität Bremen geforscht.

Es wäre ein extremes Leben. Ob der Mensch das überhaupt körperlich und psychologisch leisten kann, ist bereits in mehreren Simulationen ausprobiert worden. Das Ergebnis: Es ist kompliziert. Deshalb soll der neue Bremer Forschungsansatz "radikal neue Lösungen für die extremen Anforderungen an das Leben und Überleben auf dem Mars" ermöglichen. Ziel sei es, das derzeitige Paradigma der Produktivität durch eines der Nachhaltigkeit zu ersetzen, erläutert Professor Marc Avila, Sprecher der Initiative "Humans on Mars" und Direktor des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen.

Ressourcen, Energie und eine neue Gesellschaftsform

Die Forschungsinitiative wird sich dabei verschiedenen Perspektiven widmen. Eine davon ist die Frage nach der autarken Versorgung von menschlichen Siedlungen in der extremen und lebensfeindlichen Umgebung. Und dann gibt es auch nur sehr wenig Energie und Ressourcen auf dem Mars. Auch dafür sollen Lösungen erarbeitet werden, unter anderem werde untersucht, ob die gefährliche Weltraumstrahlung zur Energiegewinnung genutzt werden könne. Und dann gibt es auch eine gesellschaftliche Perspektive: Wie gestaltet sich die Neubildung einer Mikrogesellschaft mit künstlich intelligenten Systemen und Maschinen in ihrer Mitte und wie entwickelt sich langfristig ihr Verhältnis zu den Menschen auf der Erde? Dieses neue Leben schaffe nie gekannte gesellschaftliche und ethische Herausforderungen.

Wie können Menschen auf dem Mars möglichst "umweltschonend" leben? Bildrechte: Colourbox.de

Doch besonders viel Aufmerksamkeit wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem Thema "Umweltschutz" widmen. Dabei gehe es unter anderem um mögliche Kompromisse zwischen der Besiedlung und dadurch bedingte notwendige Eingriffe in die "Natur" auf der einen und der Unversehrtheit des Planeten und seiner Atmosphäre auf der anderen Seite. Die einzigartige Umwelt des roten Planeten müsse für zukünftige Generationen bewahrt werden. Außerdem sei es auch möglich, dass der Marsboden ein "Hafen" für Leben war oder ist, der für die Wissenschaft von außerordentlichem Interesse wäre.