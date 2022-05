Zehn Jahre vor der NASA SpaceX will bis 2029 Menschen auf den Mars bringen

Hauptinhalt

Was heute noch völlig illusorisch scheint, könnte schon bald Wirklichkeit werden: Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will noch in diesem Jahrzehnt Menschen auf dem Mars landen lassen. SpaceX-Gründer Elon Musk ist ja bekannt für seine ambitionierten Pläne, aber nun hat auch die Präsidentin des Unternehmens dieses Zeitfenster bestätigt. Auf den Mond will SpaceX noch früher Menschen bringen. Die Nasa dagegen peilt die erste bemannte Mars-Mission erst in den Jahren um 2040 an.