Die Tage werden kürzer und kälter. An Zecken zu denken, kommt dabei vermutlich den wenigsten in den Sinn, doch gerade Hundebesitzer sollten diesen Gedanken nicht wegschieben. Zecken sind auch im Winter aktiv und können ziemlichen Schaden anrichten. So zum Beispiel die Auwaldzecke, die Überträger des Erregers der Babesiose ist. Diese Infektionskrankheit ist auch als Hundemalaria bekannt.

Winter ok, Zecke adé – leider nicht

Bildrechte: IMAGO / Andreas Franke Zecken sind keine Frostbeulen. Erst kürzlich hatte Forschende der Universität Hannover bestätigt, dass sie mittlerweile ganzjährig auf Wirtssuche gehen. So auch die Auwaldzecke oder Wiesenzecke, die in Wäldern in der Nähe von Flüssen und Bächen, aber auch auf Wiesen und im hohen Gras anzutreffen ist. Dermacentor reticulatus, die zu den Buntzecken gehört, kann Temperaturen bis zum Gefrierpunkt gut aushalten. Obwohl ihre Hauptaktivitätszeit im März und April sowie im September und Oktober ist, ist sie mittlerweile auch im Januar und Februar regelmäßig aktiv.

"Viele Besitzer glauben, dass man im Winter keinen Zeckenschutz für die Tiere braucht. Natürlich gibt es deutlich weniger Zeckenbefälle als im Sommer. Aber gerade hier in Leipzig ist die Auwaldzecke auch im Winter super aktiv", erklärt Charlotte Hiller, Tierärztin aus dem Leipziger Kolonnadenviertel.

Laut ZEPAK, dem Zeckenatlas des Robert Koch-Instituts haben sich die Auwaldzecken in den letzten Jahren in Deutschland stark ausgebreitet, Verbreitungsschwerpunkte sind dabei der Osten und Südwesten der Republik. Anzutreffen ist diese Zeckenart aber in allen Bundesländern.

Gefahr für den besten Freund des Menschen