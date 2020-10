Ob Spinne, Insekte, Krebs, Fisch, Amphibie oder Vogel: Eins haben sie alle gemeinsam - ihr Leben steckt voller unplanbarer Überraschungen, und jede neue Situation, jedes unbekannte Terrain, in das sie sich begeben, zum Beispiel um Futter oder Paarungspartner zu finden, könnte tödlich enden. Nur gibt es Unterschiede: Warum sind manche draufgängerischer als andere?

Eine Metastudie aus Jena hat die Antwort. Sie belegt, dass Tiere, die beim Heranwachsen hungern mussten, als adulte Exemplare um 26 Prozent risikobereiter sind als solche, die nie Nahrungsnot kannten. Ein Ergebnis, das selbst die Forscher in seiner Eindeutigkeit verblüffte, auch, weil sich dieser Zusammenhang durch alle untersuchten Verhaltenskontexte der untersuchten Arten zeigte. Es gilt also für Situationen, wo neues Terrain erkundet wurde, wo Tiere abwanderten oder Risiken auf der Futtersuche eingehen mussten.

In allen war der Ernährungszustand oder der energetische Zustand von Tieren durch Diätbehandlungen experimentell manipuliert worden. Danach war das Risikoverhalten in verschiedenen Kontexten, die mit Raub, Neuheit und Erforschung zu tun hatten, untersucht worden. Geprüft wurde auch, welche Rolle der Zeitpunkt einer Hungerperiode für die tierische Risikobereitshaft spielte oder ob es Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Tieren gab. Letztere zeigten sich nicht. Prof. Klaus Reinhold, Evolutionsbiologe an der Uni Bielefeld, erklärt die beiden Hypothesen, von denen man ausging: