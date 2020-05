Möglicherweise hat Ihnen jemand vor einem Einstellungsgespräch oder einer mündlichen Prüfung schon einmal folgenden Tipp gegeben: Auf dem Stuhl sitzend Arme hinterm Kopf verschränken, Hintern nach vorn, Beine breit – und ein paar Minuten so sitzen bleiben. Die Prüfungsaufgaben lösen sich auch danach zwar nicht von alleine – aber Sie sehen nicht nur selbstbewusster aus, sondern sind es auch.

Anderes Beispiel, und zwar eines, das Sie unterlassen sollten: Arme vor dem Körper verschränken, krummer Rücken – das körperliche Sinnbild schlechthin für Unsicherheit. Dass das auch bei Kindern der Fall ist, hat jetzt eine Forschungsgruppe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg herausgefunden.

Power Posing, so nennt die Wissenschaft die Auswirkungen von Körperhaltungen auf die Psyche. "Power Posing ist nonverbaler Ausdruck von Macht. Es geht um sehr plakative Gesten und Veränderungen der Körperhaltung", sagt Robert Körner vom Institut für Psychologie in einer Mitteilung der MLU. Und weiter: "Kinder sind ab einem Alter von fünf Jahren durchaus in der Lage, die Körperhaltung von anderen zu erkennen und zu interpretieren."