Erdöl, Kohle, Gas: Auf lange Sicht sind das Auslaufmodelle in Sachen Energiegewinnung. Ganz anders die Geothermie, mit deren Hilfe sich aus den Tiefen der Erde Wärme gewinnen lässt, ohne Rohstoffe aus dem Boden zu entnehmen. Nur funktioniert das überall gleich gut, oder gibt es regionale Unterschiede? Tatsächlich gibt es die, wie schon jetzt zwei- oder dreidimensionale Karten des LIAG zeigen. LIAG ist die Abkürzung für das Geothermische Informationssystem GeotIS des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik in Göttingen. Zusammen mit der TU Darmstadt arbeitet ein Team daran, mehr Wissen über die Wärme tief unter der Erdoberfläche zusammenzutragen.

Das Wissenschaftsteam erarbeitet derzeit Daten über die verschiedenen Typen von geothermischen Reservoiren, und wie man deren Wärme regional am besten nutzt, zum Beispiel für Fernwärme. Das soll u.a. anhand von hypothetischen 3-D-Untergrundmodellen dargestellt werden. Auch KI und Deep-Learning-Methoden sollen bei der Datenerfassung und Analyse eingebunden werden. Und wozu das alles? Das soll langfristig Kosten und Zeit bei der Bohrlocherschließung sparen.

Bei der Erdwärme unterscheidet man in Deutschland zwischen zwei Typen. Bei der "oberflächennahe Geothermie" geht es um die Wärme in Tiefen bis 400 Metern. Bei der "Tiefengeothermie" dagegen um die Wärme ab 400 bis in mehrere tausend Meter Tiefe. Die Wärme aus der Erde kann über verschiedene technische Systeme "angezapft" werden, zum Beispiel über Brunnen oder Flächenkollektoren, über Erdwärmekörbe oder Erdwärmesonden, die senkrecht im Boden stecken. Bei der Tiefen-Erwärme geht dagegen es um die Erschließung unterirdischer Energiereservoire aus heißen Thermalquellen, oder aus Bergbauanlagen und Tunnelsystemen, oder sogar trockenen Gesteinen.