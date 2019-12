Tierbeobachtung aus dem Weltall soll Forschern helfen, Vulkanausbrüche und andere Naturkatastrophen vorherzusagen: Das ist das Ziel des deutsch-russischen Projektes Icarus (International Cooperation for Animal Research Using Space).

Dafür wollen Wissenschaftler kleine Sender an Ziegen anbringen, deren Herden an den Hängen des Vulkans Ätna auf Sizilien leben. Die Daten aus diesen Sendern werden an die Internationale Raumstation gefunkt, wo eine Antenne und ein Computer die Informationen sammeln und an die Erde zurückschicken.