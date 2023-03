Eine nicht ganz so gute Nachricht kam in dieser Woche aus Indien. Zunächst im Kurznachrichten-Dienst Twitter warnte der Mediziner Vipin Vashishtha vom Mangla Hospital and Research Center in Binjo vor der neuen Rekombinante XBB.1.16. Die auch als Arcturus bezeichnete Variante weist drei neue Mutationen am Stachelprotein des Virus auf.