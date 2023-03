Das Team konnte die Ergebnisse in nasalen Immunzellen von fettleibigen Kindern mit Covid-19 wiederholen, wo es ebenfalls eine geringere Aktivität der Gene fand. Gerade in der Nase als Eintrittspforte könnte eine starke Immunreaktion aber eine Ausbreitung im Körper verhindern. Eine mögliche Erklärung für diesen Befund ist Leptin, ein Hormon, das in Fettzellen produziert wird und den Appetit kontrolliert. Leptin spielt auch eine Rolle bei der Immunreaktion: Bei normalgewichtigen Personen steigt der Hormonspiegel als Reaktion auf eine Infektion an und stimuliert direkt die Immunzellen. Bei fettleibigen Menschen ist der Leptinspiegel jedoch bereits chronisch erhöht. Fettleibige Menschensind möglicherweise nicht in der Lage, als Reaktion auf eine Infektion ausreichend zusätzliches Leptin zu produzieren oder reagieren unempfindlich, was zu einer unzureichenden Stimulierung ihrer Immunzellen führen könnte.