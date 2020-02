Der Satelliten-Betreiber OneWeb schickt am 7. Februar gegen 4 Uhr Ortszeit in Baikonur einen Schwung Satelliten ins All, 34 Stück an Bord einer Sojus 2.1B. Nicht seine ersten, schon im Februar 2019 hatte das Unternehmen sechs Stück in den Erdorbit geschickt, dieses Jahr sollen noch weitere 300 Exemplare folgen. Allerdings auf eine Höhe von 1.200 Kilometer - ob man ihren Lauf dann ebenso mit bloßem Auge verfolgen kann, wie bei den Starlink-Satelliten von SpaceX, wird sich zeigen. Ob sich die Satelliten der beiden Anbieter in die Quere kommen? Starlink-Satelliten werden ihre Bahnen in 340, 550 und zwischen 1.100 und 1325 Kilometern Höhe ziehen. Was SpaceX bekanntermaßen Gegenwind und Kritik von Astronomen einbringt, da die helle Unterseite der Satelliten gut am Himmel zu sehen ist. Und bei Sichtungen regelmäßig für Verwirrung am Erdboden sorgt, sowie für Sorgen um die Qualität der Sternbeobachtung.

Wild-West im Weltall

Zehntausende neuer Satelliten

Aber Satellitenfirmen halten es im All wie Urlauber am Pool: Wer zuerst sein Handtuch aufschlägt, ergattert den besten Platz. Bis 2029 könnten so 57.000 Satelliten in der Erdumlaufbahn kreisen, sagen Experten. 42.000 davon allein von SpaceX. Zum Vergleich: Stand Februar 2020 sind es gerade einmal 2.200.