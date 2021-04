Heute vor 60 Jahren startete Juri Gagarin ins All. Einmal flog er um die Erde und konnte als erster Mensch unseren Planeten aus dem Weltall anschauen. Heute fliegen tausende Satelliten um die Erde und die Internationale Raumstation ist seit über 20 Jahren ständiger Außenposten der Menschheit im All. Und wir alle können jederzeit live dabei sein.

Denn noch nie waren wir so nah an der Raumfahrtforschung dran wie heute. Und zwar nicht nur dank all der Technik aus der Raumfahrt, die unseren Alltag begleitet und uns per GPS durch verwirrende Autobahnknoten, verwinkelte Städte und verkehrsunfall-bedingte Umleitungen lotst.