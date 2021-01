Dass der Drogenkonsum je nach Jahreszeit variiert, ist keine ganz neue Erkenntnis. Bereits aus anderen Studien wusste man, dass der Konsum in den Sommermonaten häufig zunimmt. Denn die Menschen nutzen den Sommer für "soziale Ereignisse", schreiben die Forschenden. In anderen Worten: Es gibt zahlreiche Partys, man trifft sich in lauen Sommernächten bis spät in den Abend und die Stimmung ist locker und fröhlich. Und dann wird da eben auch mal ein Glas mehr getrunken oder – in Teilen der USA ist das ja sogar legal – der ein oder andere Joint geraucht.