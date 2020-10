Was haben das Jerichower Land in Sachsen-Anhalt und Greiz in Thüringen gemeinsam? Auf die Bibliotheken kommen im Jerichower Land 8175,27 Einwohner und 8.179,92 in Greiz. Und auf jeweils 1.000 Einwohner kommen gerundet 337 Rinder. So spuckt es unser Datenprojekt "Deutschland-Doppel" aus, das anhand verschiedener Datensätze filtert, welche Städte und Landkreise sich ähneln. Nur was sagt uns das jetzt? Manchmal lassen einen die Daten dann doch ein bisschen ratlos zurück.