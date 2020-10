Zwillingen sieht man ihre Verwandtschaft nicht immer auf den ersten Blick an. So ist es auch mit Leipzig und Solingen. Die eine Stadt liegt in Sachsen, die andere in Nordrhein-Westfalen, die im Osten hat 560.472 Einwohner, die im Westen 158.726. Zwischen ihnen liegen 368,71 Kilometer Luftlinie, mit dem Auto fährt man dank der Autobahnführung mindestens 100 Kilometer weiter.

Beide Städte rühmen sich ihrer Grünflächen: "Der Anteil der Vegetation an der Gesamtfläche macht in Solingen 78,5 Prozent aus. Ein Viertel des Solinger Stadtgebietes ist mit Wald bedeckt, ein weiteres mit Wiesen und Feldern," heißt es auf der Solinger Tourismus-Homepage. Die Stadt Leipzig beschreibt sich auf ihrer Homepage als "grüne Stadt", sogar mit "etwa einem Drittel Grünfläche". Das sind allerdings ehe vage Beschreibungen. Unser Projekt "Deutschland Doppel" dagegen filtert Ähnlichkeiten glasklar heraus, für die beiden Städte sogar in zwei Kategorien. Allerdings an ganz anderen Stellen.